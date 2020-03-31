Глава Минпросвещения рассказал, продлят ли учебный год на лето

Глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов рассказал, стоит ли учащимся ожидать продления учебного года. Министр заявил, что это зависит от добросовестности россиян в вопросах соблюдения рекомендаций властей.
«Зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированны, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен, он же установлен, чтобы не было распространения той ситуации, которая есть в других странах», - сказал Кравцов.
Он добавил, что в настоящий момент власти делают всё, чтобы уберечь россиян от всплеска заболеваемости коронавирусом.