Глава Минпросвещения рассказал, продлят ли учебный год на лето

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31 марта 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов рассказал, стоит ли учащимся ожидать продления учебного года. Министр заявил, что это зависит от добросовестности россиян в вопросах соблюдения рекомендаций властей.

«Зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированны, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен, он же установлен, чтобы не было распространения той ситуации, которая есть в других странах», - сказал Кравцов.

Он добавил, что в настоящий момент власти делают всё, чтобы уберечь россиян от всплеска заболеваемости коронавирусом.