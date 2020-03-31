В России передвинут сроки поступления в вузы

Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что в этом году сроки приемной кампании в вузы будет изменен в связи с коронавирусом и переносом Единого госэкзамена.
«Будем делать перенос сроков… Мы предоставим возможность, исходя из того, что ЕГЭ позже будут сдавать на две-три или четыре недели, в зависимости … от того, как более комфортно будет выпускникам школ», - сказал Фальков.
Он добавил, что прием документов будет осуществляться в том числе при помощи онлайн-технологий. При этом в министерстве рассчитывают начать зачисление поступивших со второй половины августа, чтобы «новый учебный год начать с 1-го сентября».