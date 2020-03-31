В России передвинут сроки поступления в вузы

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31 марта 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что в этом году сроки приемной кампании в вузы будет изменен в связи с коронавирусом и переносом Единого госэкзамена.

«Будем делать перенос сроков… Мы предоставим возможность, исходя из того, что ЕГЭ позже будут сдавать на две-три или четыре недели, в зависимости … от того, как более комфортно будет выпускникам школ», - сказал Фальков.

Он добавил, что прием документов будет осуществляться в том числе при помощи онлайн-технологий. При этом в министерстве рассчитывают начать зачисление поступивших со второй половины августа, чтобы «новый учебный год начать с 1-го сентября».