Эксперты высказали свое мнение о проведении ЕГЭ в 2020 году

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27 марта 2020, 20:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

экзамен, Gennadii Usoev/Russian Look

Эксперты высказали мнение о том, что делать с ЕГЭ в этом году в условиях распространения COVID-19. Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил перенести сроки экзамена.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с Радио Sputnik подчеркнул, что в переносе ЕГЭ пока нет необходимости. По его мнению, об этом говорить рано.



В свою очередь президент Всероссийского фонда "Образование" Сергей Комков заявил, что госэкзамен вообще следует отменить, а при поступлении в высшие учебные заведения учитывать оценки выпускника в аттестате. Он полагает, что в вузы следует принимать всех желающих без экзаменов, особенно это касается региональных учебных заведений, где выявляются недоборы.