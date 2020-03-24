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Руководитель Всероссийского фонда образования предлагает отменить ЕГЭ в этом году

, 09:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Руководитель Всероссийского фонда образования предлагает отменить ЕГЭ в этом году
Фото: соцсети

Руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков считает, что провести Единый госэкзамен в удаленном формате невозможно. Именно поэтому его нужно отменить.

Комков предлагает заменить итоговую аттестацию средним баллом аттестата. Естественно, только в том случае, если будет объявлен карантин.

«Оценивать выпускников следует по итоговой годовой оценке, включая оценки за последние два года обучения», – считает педагог.

Что касается вузов, то здесь, по его мнению, нужно будет ввести свои вступительные испытания, при этом тоже учитывать средний балл аттестата.

Ранее в Госдуме предложили сделать ЕГЭ-2020 дистанционным.

ДВа

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