В ЛДПР предложили перестать рекламировать деликатесы, чтобы не травмировать россиян

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4 апреля 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Члены партии ЛДПР предлагают временно убрать из телеэфира рекламу всевозможных деликатесов, поскольку люди, находящиеся в «заточении» дома, могут воспринимать ее «весьма болезненно».

В ЛДПР отметили, что уже больше недели россияне находятся дома на самоизоляции без возможности прогуляться по улице. В такое время реклама деликатесов, где счастливые актеры жарят на улице шашлыки, может негативно действовать на людей. Также в партии отметили, что помимо возможности, у многих сейчас отсутствуют деньги на такие лакомства.

«На всех телеканалах остается много рекламы, которая соблазняет людей, например, реклама разнообразных деликатесов: нам показывают, как на природе жарят шашлык, разные колбасы и сосиски... Поэтому на время карантина предлагаем всем телеканалам убрать из эфира рекламу деликатесов», - заявили в пресс-службе ЛДПР.