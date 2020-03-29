Жириновский обратился к Лукашенко: «Уймитесь, наконец»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал проведение главы Белоруссии Александра Лукашенко на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
По мнению Жириновского, Лукашенко «издевается над всем миром». Российский политик отметил, что в Белоруссии до сих пор не соблюдается самоизоляция, а президент, не боясь вируса, играет в хоккей.
«Там уже несколько десятков человек заражены, а потом будет несколько сотен, потом тысячи... Александр Григорьевич так нельзя. Получается, что вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь, наконец», - призвал Жириновский.
Ранее Лукашенко поделился своим отношением к коронавирусу.