Жириновский обратился к Лукашенко: «Уймитесь, наконец»

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29 марта 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести.Ru

Фото: соцсети

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал проведение главы Белоруссии Александра Лукашенко на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

По мнению Жириновского, Лукашенко «издевается над всем миром». Российский политик отметил, что в Белоруссии до сих пор не соблюдается самоизоляция, а президент, не боясь вируса, играет в хоккей.

«Там уже несколько десятков человек заражены, а потом будет несколько сотен, потом тысячи... Александр Григорьевич так нельзя. Получается, что вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь, наконец», - призвал Жириновский.

Ранее Лукашенко поделился своим отношением к коронавирусу.