Лукашенко о коронавирусе: «Лучше умереть стоя»

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28 марта 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: соцсети

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил хоккейный матч республиканских любительских соревнований и рассказал, как относится к охватившей мир коронавирусной инфекции.

Лукашенко признался, что не боится выходить на лед из-за коронавируса. «Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник. Самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, особенно лед, ничего нет. Антивирусное лекарство, самое настоящее», - считает белорусский лидер.

Также он заявил, что заражение коронавирусом COVID-19 не пугает его настолько, чтобы из-за риска заражения сильно менять свою привычную жизнь. «Надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях», - сказал Лукашенко.