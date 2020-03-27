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Лукашенко подверг критике решение некоторых стран закрыть границы из-за коронавируса

, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лукашенко подверг критике решение некоторых стран закрыть границы из-за коронавируса
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 27 марта, подверг критике принятые соседними странами решения по закрытию границ. По словам белорусского лидера, "жизнь идет, ее не остановишь".
 
Лукашенко убежден, что закрывать границы бессмысленно, следует лишь более внимательно и тщательно работать на КПП и контролировать людей.
 
По словам президента Белоруссии, в современном мире не всегда возможно полностью изолироваться. Александр Лукашенко уверен, что все страны должны обеспечить на своих территориях порядок, понимая при этом, что в "глобальном мире" закрыться нельзя.
ЕТ

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