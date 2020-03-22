Узбекистан закрывает границу из-за коронавируса

Власти Узбекистана приняли решение с 23 марта закрыть все контрольно-пропускные пункты на своей границе из-за распространения коронавируса. Об этом заявил оперативный штаб при правительстве республики.

Подчеркивается, что с 00:01 понедельника для всех лиц (кроме граждан других стран, выезжающих из Узбекистана) будут закрыты все КПП границы.

Напомним, 15 марта на территории Узбекистана был выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. В тот же день власти ввели карантин во всех детсадах и учебных заведениях, а также отменили празднование Навруза и приостановили транспортное сообщение с другими странами. К настоящему моменту число зараженных достигло 42 человек.