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Узбекистан закрывает границу из-за коронавируса

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Узбекистан закрывает границу из-за коронавируса
флаг Узбекистана, pixabay.com

Власти Узбекистана приняли решение с 23 марта закрыть все контрольно-пропускные пункты на своей границе из-за распространения коронавируса. Об этом заявил оперативный штаб при правительстве республики.

Подчеркивается, что с 00:01 понедельника для всех лиц (кроме граждан других стран, выезжающих из Узбекистана) будут закрыты все КПП границы.

Напомним, 15 марта на территории Узбекистана был выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. В тот же день власти ввели карантин во всех детсадах и учебных заведениях, а также отменили празднование Навруза и приостановили транспортное сообщение с другими странами. К настоящему моменту число зараженных достигло 42 человек.

ЕТ
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