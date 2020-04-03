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Коронавирус 3 апреля: больше 1 млн заболевших в мире, количество погибших от Covid-19 в России продолжает расти

, 09:23 [ «Аргументы Недели», ]

Коронавирус 3 апреля: больше 1 млн заболевших в мире, количество погибших от Covid-19 в России продолжает расти
Pixabay

Число людей, заражённых коронавирусом в мире, перевалило за миллион и составляет 1 017 515. 53 247 человек – погибли, а 213 132 человек смогли выздороветь. Самые актуальные новости к этому часу в материале «Аргументов недели».

– В мире коронавирусом заразились более миллиона человек. Самые высокий уровень заболеваемости зафиксирован в США, где по последним данным 245 373 случаев заражения. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Италии – почти 14 тысяч, в Испании – более 10 тысяч, а во Франции – более 5 тысяч.

– В четверг президент РФ Владимир Путин заявил о продлении выходных до 30 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. Кроме того,  он предоставил главам регионов самостоятельно определять набор мер для борьбы с эпидемией, а также вводить ограничения на передвижение жителей и транспортных средств.

– В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина. Он находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. Ранее у него диагностировали тахикардию, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний.

– Пациент с коронавирусной инфекцией умер во Владивостоке. Погибшему было 52 года. Информацию сообщил губернатор Приморского края у себя в Телеграм. «Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь. Он находился на лечении с 23 марта с пневмонией. К сожалению, болезнь оказалась сильнее... Выражаю соболезнования родным и близким». Всего летальных случаев на данный момент в России 31.

– Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введение пропусков в Москве пока откладывается. «Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет. Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома. Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды. Я искренне вам признателен», – написал мэр у себя в блоге.

– Американские исследователи привели новые данные о способах распространения коронавируса. Результаты исследования показали, что COVID-19 можно заразиться через дыхание или во время разговора с человеком, у которого уже есть инфекция, даже если он при общении не чихал и не кашлял.

– В Китае объявили день траура по жертвам коронавируса – 4 апреля. На зданиях китайских и иностранных посольств и консульств приспустят флаги, отменят любые развлекательные мероприятия, также в стране пройдут три минуты молчания.

 

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