Американские исследователи сообщили новые данные о способах распространения коронавируса

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3 апреля 2020, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Ученые в США провели исследование разных способов заражения коронавирусом и сделали несколько важных заключений. Результаты исследования доказали, что новым коронавирусом можно заразиться через дыхание или во время разговора с человеком, у которого уже есть COVID-19, даже если он при общении не чихал и не кашлял, - сообщает kp.ru.

Харви Файнберг, бывший декан Гарвардской школы общественного здравоохранения, подтвердил гипотезы китайских ученых, которые ранее заявляли, что частички этого опасного вируса могут попадать в воздух, легко прикрепляясь к пыли, во время снятия одежды медиками, при уборке помещений, в том числе больничных. Как выявили ученые в ходе исследования, генетический материал вируса обнаружен в больничных комнатах, в которых лежат зараженные люди, на расстоянии более 1,8 метра от пациентов.

Не исключено, что частицы аэрозольного коронавируса могут висеть в воздухе и оказаться на проходящем мимо человеке, заразить его. Заразность помещения, в котором есть частицы вируса, зависит от нескольких факторов: сколько вируса выделяет зараженный человек при дыхании или разговоре и от количества циркулирующего воздуха. Предположительно, в проветриваемом помещении вирусов меньше.

В то же время Файнберг подчеркнул, что коронавирус не так заразен, как корь или туберкулез.

Число подтверждённых случаев коронавируса в мире превысило 1 миллион. Больше всего инфицированных в США – более четверти миллиона. Самое большое число умерших – в Италии и Испании. Карта распространения коронавируса.