Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Американские исследователи сообщили новые данные о способах распространения коронавируса

, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]

Американские исследователи сообщили новые данные о способах распространения коронавируса
фото: pixabay.com

Ученые в США провели исследование разных способов заражения коронавирусом и сделали несколько важных заключений. Результаты исследования доказали, что новым коронавирусом можно заразиться через дыхание или во время разговора с человеком, у которого уже есть COVID-19, даже если он при общении не чихал и не кашлял, - сообщает kp.ru.

Харви Файнберг, бывший декан Гарвардской школы общественного здравоохранения, подтвердил гипотезы китайских ученых, которые ранее заявляли, что частички этого опасного вируса могут попадать в воздух, легко прикрепляясь к пыли, во время снятия одежды медиками, при уборке помещений, в том числе больничных. Как выявили ученые в ходе исследования, генетический материал вируса обнаружен в больничных комнатах, в которых лежат зараженные люди, на расстоянии более 1,8 метра от пациентов.

Не исключено, что частицы аэрозольного коронавируса могут висеть в воздухе и оказаться на проходящем мимо человеке, заразить его. Заразность помещения, в котором есть частицы вируса, зависит от нескольких факторов: сколько вируса выделяет зараженный человек при дыхании или разговоре и от количества циркулирующего воздуха. Предположительно, в проветриваемом помещении вирусов меньше.

В то же время Файнберг подчеркнул, что коронавирус не так заразен, как корь или туберкулез.

Число подтверждённых случаев коронавируса в мире превысило 1 миллион. Больше всего инфицированных в США – более четверти миллиона. Самое большое число умерших – в Италии и Испании. Карта распространения коронавируса. 

ИЧ

Общество

Третий российский губернатор подал заявление об отставке. На сей раз смена главы ждет Камчатку

Третий российский губернатор подал заявление об отставке. На сей раз смена главы ждет Камчатку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. "Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента", - сообщил чиновник

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью