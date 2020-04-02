В Москве умер 19-й пациент с коронавирусом

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2 апреля 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Москве скончался зараженный коронавирусом мужчина с двусторонней пневмонией. Об этом стало известно в четверг, 2 апреля.

В ведомстве уточнили, что пациенту было 39 лет.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что причиной смерти мужчины с артериальной гипертензией стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что число зараженных в столице выросло на 595 человек. При этом общее число больных в России составляет 3548 человек, среди них 235 – выздоровели, 30 – умерили.

Кроме того, Денис Проценко рассказал, что на карантине занимается тем же самым, чем на работе.