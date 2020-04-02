Путин подписал указ о продлении выходных до 30 апреля

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2 апреля 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочем периоде с сохранением заработной платы до 30 апреля. Об этом сообщили в четверг, 2 апреля, в пресс-службе Кремля.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю: установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», - говорится в документе.

В ходе своего второго обращения Владимир Путин заявил, что победить коронавирус на территории Москвы пока не удается, а пик заболевания еще не пройдён.

Подробное разъяснение указа можно посмотреть здесь.