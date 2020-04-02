Путин: главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия

Аргументы Недели → Общество 13+

2 апреля 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе своего второго обращения к гражданам заявил, что главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом стало известно в четверг, 2 апреля.

Путин заявил, что до конца недели главы регионов должны будут определить набор конкретных мер по борьбе с коронавирусом на своей территории, какой режим им вводить и какие учреждения приостановить. По его словам, ситуация с распространением новой инфекции по стране в каждом отдельном регионе развивается по-разному.

"... где-то в России нужны более жесткие ограничения, где-то достаточно точечных решений", - отметил президент.



Глава государства пояснил, что победить коронавирус в Москве пока не удается.

Ранее Владимир Путин сообщил, что до 30 апреля включительно в России будет продлен режим нерабочих дней в связи с распространением коронавируса.