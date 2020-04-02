Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси

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2 апреля 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Беларуси.

В поздравлении российский лидер отметил, что «за более чем два десятилетия, прошедшие со времени подписания Договора о создании Союзного государства, нашим странам удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы, существенно упрочить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах».

«Реализуются взаимовыгодные совместные проекты, осуществляется координация внешней и оборонной политики», – отметил в поздравлении глава российского государства.

Президент РФ также выразил уверенность, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, стоящих на пути союзного строительства.

Ранее президент Беларуси вручил Валентине Матвиенко орден Франциска Скорины.