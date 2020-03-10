Президент Беларуси вручил Валентине Матвиенко орден Франциска Скорины

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10 марта 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Скриншот видео с сайта Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках официального визита делегации Совета Федерации в Минск встретилась с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Глава Совфеда рассказала о проводимой работе по подготовке VII форума регионов России и Беларуси, который в этом году будет посвящён наследию Великой Победы.

Одним из важных событий посещения Минска, подчеркнула глава СФ, стала закладка в Храме-памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, мемориальной капсулы с землёй с мест кровопролитных боев под Ржевом.

«Часть этой земли, политой кровью русских, белорусов, представителей других народов, будет храниться в минском храме. Особенно это знаменательно в год 75-летия Великой Победы. Это очень важно для сохранения памяти, для молодежи, для детей», – сказала Матвиенко.

Президент Беларуси вручил председателю Совфеда РФ орден Франциска Скорины. В сопроводительном документе к награде говорится, что «Валентина Матвиенко награждена белорусской государственной наградой за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между нашими странами».

Ранее сообщалось, что Лукашенко поручил вдвое сократить сроки строительства белорусского участка нефтепровода «Дружба».