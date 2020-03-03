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Лукашенко поручил вдвое сократить сроки строительства белорусского участка нефтепровода «Дружба»

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Лукашенко поручил вдвое сократить сроки строительства белорусского участка нефтепровода «Дружба»
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству активизировать строительство инфраструктуры на белорусском участке нефтепровода «Дружба».

Белорусский лидер поставил задачу и другую задачу – сократить сроки строительства с трех до полутора лет, заявив, что «мы сами найдем деньги на эти перемычки».

Он отметил, что если инфраструктура будет готова, то Белоруссия сможет получать нефть из балтийских портов. Лукашенко подчеркнул, что в этом вопросе он полагается на госсекретаря США Майка Помпео, который пообещал ему помочь с финансированием данного проекта.

Ранее сообщалось, что Лукашенко нашел поставщиков недорогой нефти.

ДВа

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