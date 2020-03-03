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Лукашенко нашёл поставщиков недорогой нефти

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко нашёл поставщиков недорогой нефти

Нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии по-прежнему остаются незагруженные практически наполовину от своих возможностей. В следующем месяце на них будет отправлено только 900 тысяч тонн сырья. Это менее половины требуемого объёма.

Руководитель «Белнефтехима» Александр Тищенко сообщил, что в начале марта в прибалтийские порты постепенно поступит около 80 тысяч тонн нефти для Белоруссии. По неофициальным источникам, эта нефть приобретена у российских компаний. Ещё определённый объём нефти будет получена через Украину из Азербайджана.  В «Белнефтехиме» добавили, что существуют договорённости с российскими компаниями о поставках нефти в небольших объёмах.

Сами белорусы могут в месяц добывать только 140 тысяч тонн нефти. Свой внутренний рынок государство может обеспечить нефтяными продуктами, однако за рубеж продавать белорусам пока нечего. В правительстве Белоруссии надеются, что смогут договориться с Россией о поставках сырья, чтобы объём экспорта увеличился, и Минск смог зарабатывать хоть какие-то средства от этого.

Республика ведёт переговоры и с Казахстаном о поставке чёрного золота, однако требуется решить транзитный вопрос с Россией.

ПВ

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