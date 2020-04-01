Украина не может найти деньги на выпуск тестов на коронавирус

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1 апреля 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

встреча эвакуированных из Уханя украинцев на фейсбук-фото Владимира Зеленского

Украинские медики заявили о готовности выпускать 20 тысяч тестов на коронавирус. Но у Киева нет на это денег.

Производством тестов на коронавирус готов заняться Институт молекулярной биологии и генетики. Украинские медики разработали собственные тесты. Но денег на их производство нет.

«Специалисты ИМБГ ожидают быстрого поступления средств из госбюджета, чтобы продолжить работу по изготовлению ПЦР-тестов для выявления коронавирусной болезни», — сообщила пресс-служба упомянутого института: «Основная группа сотрудников института, задействованных в проектах, работает сейчас и готова работать постоянно и сверхурочно, однако из-за отсутствия финансирования мы не можем развернуть работу на полную мощность».

На Украине ситуация с коронавирусом достаточно тяжелая. Пандемия обрушилась на Киев в самый разгар другой эпидемии — свиного гриппа.