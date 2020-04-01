Власти Москвы не планировали завершать режим самоизоляции в конце апреля

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1 апреля 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова отреагировала на сообщение СМИ о том, что столичные власти продлят всеобщий режим самоизоляции до конца апреля из-за перезагрузки больниц. Известно, что Сергей Собянин ввел новые меры по борьбе с коронавирусом с 30 марта.

«Нет, … мы не даем таких сроков», - пояснила представитель градоначальника.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин разъяснил правила карантина, а также поручил разработать систему контроля по соблюдению режима самоизоляции за прибывающим из-за границы гражданами.

Кроме того, перемещения покидающих дома москвичей могут отслеживать по камерам и социальным картам.