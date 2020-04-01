В России может появиться новая памятная дата – День окончания Второй мировой войны

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1 апреля 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла в первом чтении поправки об установлении дня воинской славы – Дня окончания Второй мировой войны.

В законопроекте предложено установить день воинской славы России «3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)», упразднив памятную дату России «2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Перенос даты объясняется тем, что именно 3 сентября был днем всенародного торжества во времена Советского Союза: указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией был принят Президиумом Верховного Совета СССР.

По мнению членов комитета по обороне, выступивших инициаторами поправки, предложенная формулировка «символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества».

«Проект подготовлен в целях укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Госдума установила правила для сбора благотворительных пожертвований.