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В России будут тестировать на коронавирус всех граждан старше 65 с симптомами ОРВИ

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Официальный портал правовой информации

В России будут тестировать на коронавирус всех граждан старше 65 с симптомами ОРВИ
анализ крови, pixabay.com
Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить проведение обязательного тестирования на коронавирус нового типа всем людям старше 65 лет, обратившимся к врачу с симптомами ОРВИ.
 
Соответствующая информация к настоящему моменту опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.
 
Напомним, ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская объяснила, по какой причие в аэропортах не берут анализ на коронавирус нового типа, а также, с какой целью пассажиров отправляют на карантин.
ЕТ

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