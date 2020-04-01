В России будут тестировать на коронавирус всех граждан старше 65 с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить проведение обязательного тестирования на коронавирус нового типа всем людям старше 65 лет, обратившимся к врачу с симптомами ОРВИ.

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