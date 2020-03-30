Врач объяснила, почему в аэропортах не берут анализ на COVID-19

Руководитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская объяснила, почему в аэропортах не берут анализ на коронавирус, а также, зачем пассажиров отправляют на карантин.

Детковская отметила, что после полета слизистая у человека становится слишком сухой, вследствие чего возбудитель инфекции не определяется.

Из-за этого было принято решение отправлять всех людей, возвращающихся из-за границы на родину, на двухнедельный карантин. На десятый день у них в обязательном порядке берут смывы на наличие коронавируса нового типа.