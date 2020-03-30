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Врач объяснила, почему в аэропортах не берут анализ на COVID-19

, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Врач объяснила, почему в аэропортах не берут анализ на COVID-19
аэропорт, Xie Jianfei/XinHua
Руководитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская объяснила, почему в аэропортах не берут анализ на коронавирус, а также, зачем пассажиров отправляют на карантин.
 
Детковская отметила, что после полета слизистая у человека становится слишком сухой, вследствие чего возбудитель инфекции не определяется.
 
Из-за этого было принято решение отправлять всех людей, возвращающихся из-за границы на родину, на двухнедельный карантин. На десятый день у них в обязательном порядке берут смывы на наличие коронавируса нового типа.
ЕТ
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