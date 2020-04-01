Коронавирус не привел к падению рынка труда в России

Исследователи сообщают, что пандемия коронавирусной инфекции не вызвала падения российского рынка труда. При этом отмечается, что замедление, безусловно, присутствует.
Открытых вакансий с приходом коронавируса стало гораздо меньше, а вот соискатели, напротив, активизировались и начали более рьяно искать работу. Предполагается, что в следующем квартале текущего года ситуация может усложниться.
Аналитик Мария Игнатова отметила, что в настоящее время острой проблемой стал не поиск работы, а переход на «удалёнку». «Главное – суметь перестроиться и приспособиться к новому формату. В принципе, это можно сделать за две недели, а потом рабочий процесс наладится и войдет в колею», - рассказала она.