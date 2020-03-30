Губернатор Беглов ввел режим полной самоизоляции в Петербурге

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30 марта 2020, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел в городе жесткий режим карантина, как введен режим самоизоляции в Москве. В Санкт-Петербурге режим самоизоляции вводится до 5 апреля.

Гражданам предписано не покидать свое жилье, кроме случаев обращения за экстренной неотложной помощью и угрозы жизни и здоровью.

Жители Петербурга должны «не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров».

Ограничительные меры кроме Москвы и Петербурга на сегодняшний день объявлен в Адыгее, в Республике Марий Эл, в Татарстане, Чувашии, в Якутии, в Иркутской, Рязанской, Курской, Волгоградской, Ульяновской , Мурманской области, Вологодской, Калининградской, Липецкой, Свердловской, Брянской, Новгородской, Архангельской и Астраханской областях.

Распространенное вечером 30 марта сообщение оперативного штаба по контролю за ситуацией с коронавирусом в Москве о сроке режима самоизоляции до 14 апреля признано ошибочным.