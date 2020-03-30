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30 марта 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта С. Собянина

Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 апреля. 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин огласил указ о введении домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы независимо от возраста с 30 марта по 5 апреля.

Только что стало известно о продлении самоизоляции до 14 апреля сообщила телеведущая Ольга Скабеева.

Покидать квартиру разрешается только в случаях:

-обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,

-на работу, если вы обязаны ходить на работу,

-совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,

-выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

-необходимости вынести бытовой мусор.