Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 апреля. 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин огласил указ о введении домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы независимо от возраста с 30 марта по 5 апреля.
Только что стало известно о продлении самоизоляции до 14 апреля сообщила телеведущая Ольга Скабеева.
Покидать квартиру разрешается только в случаях:
-обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,
-на работу, если вы обязаны ходить на работу,
-совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,
-выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),
-необходимости вынести бытовой мусор.