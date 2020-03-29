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29 марта 2020, 23:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, фото с сайта Кремля

В Кремле поддержали решение Сергея Собянина ввести режим самоизоляции для всех жителей Москвы из-за ситуации с распространением коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя указ Собянина, назвал решение мэра Москвы о введении режима самоизоляции для всех жителей столицы своевременным.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также подписал указ о введении в Подмосковье режима самоизоляции. Указ начал действовать с 20:00 воскресенья, 29 марта.

Покидать квартиру жителям Москвы и Подмосковья разрешат в определенных случаях.

Сенатор Андрей Клишас заявил о неправомерном решении Собянина.