Власти Подмосковья ужесточили меры по борьбе с коронавирусом. Режим всеобщей изоляции вступил в силу

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29 марта 2020, 23:09 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Воробьев, фото из соцсети

Режим самоизоляции всех жителей Московской области вступил в силу с 20:00 часов воскресенья, 29 марта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал видеообращение в Instagram.

Глава Подмосковья огласил дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусом, одга из которых - введение режима всеобщей изоляции.

«Сегодня с 20:00 мы закрываем все парки, детские площадки, возможно будет выходить из дома только для того, чтобы поехать на работу», — сообщил Воробьев. Как он отметил, решение принято, как в Москве.

Региональный оперативный штаб сообщил в Telegram: «Ситуация с коронавирусом постепенно осложняется. Для защиты здоровья жителей региона Андрей Воробьев принял дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса».

Ограничения вводятся такие:

Жителям запрещается покидать свои дома. Разрешено обратиться за экстренной медицинской помощью, в случае прямой угрозы жизни и здоровью.

Выходить на улицу можно тем, у кого необходимость пойти на работу.

Можно выйти в ближайших магазин за продуктами, в банк или салон связи.

Можно на улице выгулять домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома.

Выйти на улицу вынести мусор.

На улице все граждане должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 м друг от друга.

В Подмосковье выявлено 112 случаев заражения коронавирусом.