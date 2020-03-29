В ближайшие дни в Москве выходить на улицу можно будет при наличии спецпропуска

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29 марта 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения коронавирусной инфекции COVID-2019. С 30 марта домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста.

Как сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собчнина, "в ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном московским правительством".

По словам Собянина, "в течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан". "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - говорится в сообщении мэра.

ПРИ ЭТОМ ДОМАШНИЙ РЕЖИМ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ПРАВА ГРАЖДАН ПРИЕЗЖАТЬ В ГОРОД ИЛИ УЕЗЖАТЬ ИЗ МОСКВЫ. РЕЧЬ ТОЛЬКО О ТОМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ БЕЗ ВЕСКОЙ ПРИЧИНЫ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО ГОРОДУ.

Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста.