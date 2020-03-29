Сенатор Рязанский высказался о важности всеобщего режима самоизоляции в Москве

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29 марта 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Рязанский, фото: council.gov.ru

Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста.

Как считает сенатор, введение подобной меры поспособствует существенному ограничению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, режим самоизоляции в столице стал лучше. Доказательство: уменьшилась в три раза транспортная нагрузка на метро, на общественный транспорт — в два раза, значительно снизилось посещение массовых мест отдых. Но остались люди, которые выезжали из Москвы на пикники, гуляли по центру города, - передает RT.

Рязанский отметил, что власти Москвы решили обратить внимание на более жёсткий контроль. Сенатор подчеркнул, что снижение количества общения людей помогает ограничить распространение коронавируса, и дисциплина должна помочь медицине.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

1. Начиная с 30 марта домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста.

Покидать квартиру разрешается только в случаях:

-обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,

-поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,

-совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,

-выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

-необходимости вынести бытовой мусор.

В ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы, - сообщается на сайте Собянина.