В Москве ввели новые ограничения по передвижению граждан из-за коронавируса

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29 марта 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве ввели дополнительные ограничения на передвижение граждан. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте.

«Сегодня мной подписан указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019. Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», - написал Сергей Собянин.

Так, покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), необходимости вынести бытовой мусор.

«А в ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», - подчеркнул Сергей Собянин.

Одновременно меры, аналогичные московским, вводятся и в Подмосковье.