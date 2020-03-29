Сенатор Андрей Клишас прокомментировал введение запрета всем москвичам покидать дома

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29 марта 2020, 23:21 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Клишас, фото из соцсети

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал указ мэра Москвы Сергея Собянина о введение новых ограничений в связи с распространением коронавируса.

Собянин заявил о расширении с понедельника, 30 марта, режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают решение столичных властей и считают его оправданным.

Сенатор Андрей Клишас заявил, что ограничения прав и свобод граждан, подобные тем, которые объявил мэр Москвы, могут вводиться по решению Федерального собрания и президента страны.

Сенатор сослался на ст. 55 Конституции РФ.