Путин сообщил об автоматическом продлении пособий и льгот на полгода

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25 марта 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения общественности сообщил, что все социальные пособия и льготы будут продлеваться автоматически в течение следующих шести месяцев. Об этом стало известно в среду, 25 марта.

Путин отметил, что местным гражданам не надо ходить по инстанциям и предоставлять какие-то справки, чтобы получить от государства поддержку. По его словам, в период распространения коронавирусной инфекции следует создавать дополнительные меры по социальной защите населения, сохранению доходов и рабочих мест.

Кроме того, Путин призвал работодателей обеспечить стабильность на рынке труда и не допустить всплеска безработицы.

Ранее российский лидер предложил увеличить пособие по безработице.

При этом в Госдуме идею назвали правильной, но с учетом всех обстоятельство "сегодняшнего дня".