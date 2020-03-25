В ГД оценили предложение Путина об увеличении пособия по безработице

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25 марта 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: сайт Госдумы РФ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина о том, чтобы увеличить пособие по безработице до 12 тыс. руб. Об этом глава государства заявил в ходе своего обращения к народу в среду, 25 марта.

«Что касается пособий по безработицы, у нас пособия по безработицы платятся из бюджета и не входят в систему социального страхования, как это было раньше. Если пособия будут увеличены до уровня 12 тыс., то полагаю, что это правильная мера. Единственное, что бы не хотелось, чтобы мера стимулировала отказ людей от работы», - пояснил политик RT, отметив, что следует учитывать все обстоятельства «сегодняшнего дня».

При этом Нилов поддержал идею о расчёте больничного, исходя из суммы не менее одного минимального размера оплаты труда. Нилов объяснил, что эти выплаты из Фонда социального страхования, но иногда платит сам работодатель.

«…многие регионы уже перешли на прямое взаимоотношение Фонда социального страхования и работника, и работник получает соответствующую сумму. В последнее время мы наблюдаем уровень снижения в вопросах обращения за получением компенсации по больничному», - заключил он.