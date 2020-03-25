Путин предложил увеличить пособие по безработице и сделать доп. выплаты семьям с детьми до трех лет

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25 марта 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения общественности сообщил, что пособие по безработице могут увеличить до 12 тысяч рублей. Об этом стало известно в среду, 25 марта.

«… пособие по безработице будет увеличено с 8 до 12 тыс. рублей», - говорится в заявлении российского лидера.

Кроме того, президент отметил, что семьям, имеющим право на маткапитал, в ближайшие 3 месяца будут выплачивать по 5 тыс. руб. на каждого ребенка до 3 лет.

Ранее сообщалось, что голосование по поправкам в Конституцию, которое должно было состояться 22 апреля, перенесут на более поздний период из-за распространения коронавирусной инфекции.