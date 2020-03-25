Путин предложил рассчитывать больничные из суммы не менее одного МРОТ

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25 марта 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин , kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения общественности предложил рассчитывать больничный из суммы не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом стало известно в среду, 25 марта.

«Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу», - высказал российский лидер.

Напомним, что с 1 января 2020 года МРОТ составляет 12 130 руб.

Кроме того, Путин предложил увеличить пособие по безработице с 8 до 12 тыс. руб.

При этом в рамках профилактики коронавирусной инфекции Путин отметил, что неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.