Путин предложил сделать каникулы по кредитам для россиян

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25 марта 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения общественности предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, которые из-за ситуации с коронавирусом оказались в сложной финансовой ситуации. Об этом стало известно в среду, 25 марта.

«При резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам», - высказал глава государства.

Путин отметил, что если доход человека сократился на более, чем 30%, то он должен иметь право приостановить выплату своего долга без всяких штрафных санкций.

Ранее президент РФ предложил увеличить пособие по безработице и сделать доп. выплаты семьям с детьми до трех лет.