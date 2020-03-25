Путин предложил сделать каникулы по кредитам для россиян

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения общественности предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, которые из-за ситуации с коронавирусом оказались в сложной финансовой ситуации. Об этом стало известно в среду, 25 марта.
«При резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам», - высказал глава государства.
Путин отметил, что если доход человека сократился на более, чем 30%, то он должен иметь право приостановить выплату своего долга без всяких штрафных санкций.
Ранее президент РФ предложил увеличить пособие по безработице и сделать доп. выплаты семьям с детьми до трех лет.