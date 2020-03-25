Путин оценил ситуацию с распространением коронавируса в России: «Полностью заблокировать проникновение невозможно»

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения общественности заявил, что полностью предотвратить проникновение коронавируса в Россию невозможно. При этом глава государства принял решение сделать неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей.
«Россия даже просто в силу своего географического положения не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьёзно поражённые эпидемией, и полностью заблокировать ее проникновение в нашу страну объективно невозможно», - пояснил президент.
Кроме того, российский лидер призвал не полагаться на «русский авось» в борьбе с новой инфекцией и соблюдать меры предосторожности, предложенные медицинские организациями и правительством.
«...давайте не будем поступать, полагаясь на наше "русское авось". Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах: и в Европе, и за океаном – может стать нашим ближайшим будущим», - отметил Путин.
Ранее Путин сообщил, что пособие по безработице могут увеличить до 12 тысяч рублей.