Путин оценил ситуацию с распространением коронавируса в России: «Полностью заблокировать проникновение невозможно»

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25 марта 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения общественности заявил, что полностью предотвратить проникновение коронавируса в Россию невозможно. При этом глава государства принял решение сделать неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей.

«Россия даже просто в силу своего географического положения не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьёзно поражённые эпидемией, и полностью заблокировать ее проникновение в нашу страну объективно невозможно», - пояснил президент.

Кроме того, российский лидер призвал не полагаться на «русский авось» в борьбе с новой инфекцией и соблюдать меры предосторожности, предложенные медицинские организациями и правительством.

«...давайте не будем поступать, полагаясь на наше "русское авось". Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах: и в Европе, и за океаном – может стать нашим ближайшим будущим», - отметил Путин.

Ранее Путин сообщил, что пособие по безработице могут увеличить до 12 тысяч рублей.