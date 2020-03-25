В ДНР возбудили уголовное дело против Порошенко

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25 марта 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Генпрокуратура ДНР

Петр Порошенко на фото собственной пресс-службы

Бывший президент Украины стал фигурантом уголовного дела теперь еще и в Донецке. Ему вменяют убийство Гиви и Мотороллы. Теперь на Донбассе Порошенко грозит пожизненное.

Об уголовном деле против Порошенко сообщила Генеральная прокуратура ДНР. Там расследуют убийства символов «Русской весны». Пару лет назад в результате терактов погибли командиры батальонов «Спарта» (Моторолла) и «Сомали» (Гиви).

«Установлены организаторы террористических актов, одним из которых является бывший президент Украины Петр Порошенко», — сообщила донецкая генпрокуратура: «Известно, что Порошенко П.А. утвердил, приведенный в исполнение спецслужбами, план по ликвидации Героя Донецкой Народной Республики Арсена Павлова».

В Донецке Порошенко инкриминируют часть четвертую статьи 230 УК ДНР «Организация террористической деятельности». Статья предусматривает пожизненное лишение свободы. Сейчас бывший президент Украины объявлен в розыск.

Порошенко стал фигурантом уголовного дела, уже в очередной раз. На Украине бывшего президента Украины обвиняют в финансовых махинациях. В Киеве разворачивается целая эпопея с его неявками на допрос в ГБР. Порошенко периодически игнорирует повестки.