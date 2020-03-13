На Украине сообщили, что Порошенко покинул страну накануне допроса

Аргументы Недели → В мире 13+

13 марта 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

фото: Петр Порошенко, Sergii Kharchenko ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко сообщили, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР), потому что покинул территорию страны. Представители политика уточнили, что его вызвали туда в пятницу, 13 марта, к 11.00 (12.00 по мск).

В источнике говорится, что вероятность того, что арест Порошенко состоится на допросе, была очень высокой. При этом адвокаты не знают, в какую именно страну отправился бывший президент, но он сейчас точно находится за границей.

Кроме того, депутатам сейчас запрещены зарубежные поездки из-за вспышки коронавируса в мире, поэтому предполагается, что Порошенко покинул Украину по личным делам.

Однако по возращению на родину Порошенко все равно ждет самоизоляция и допрос. По какому именно уголовному делу вызывали экс-президента не раскрывается.

«Сбежал Петр и больше мы его не увидим», - иронично заявляют в Сети.

Ранее СМИ назвали две легенды, которые может использовать Порошенко в случае побега из страны.