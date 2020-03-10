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Названы две возможные легенды Петра Порошенко на случай его побега с Украины

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Названы две возможные легенды Петра Порошенко на случай его побега с Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Названы две легенды, которыми может воспользоваться бывший президент Украины Петр Порошенко, чтобы сбежать из страны. Данной теме посвящен материал, появившийся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет «Русская весна», согласно информации, опубликованной в Telegram, Порошенко не хочет покидать Украину, так как опасается за судьбу своих активов, расположенных на ее территории. При этом бывший глава государства готов эмигрировать, если возникнет угроза ареста. Утверждается, что в окружении Петра Порошенко в настоящий момент рассматривают два предлога для его бегства – необходимость прохождения лечения за границей и выезд из-за политических преследований.

Предполагается, что в случае необходимости экс-президент намерен переехать в Великобританию.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине предрекли России катастрофические последствия из-за обвала нефтяных цен.

 

ДЦ

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