Названы две возможные легенды Петра Порошенко на случай его побега с Украины

//В мире 13+

10 марта 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Названы две легенды, которыми может воспользоваться бывший президент Украины Петр Порошенко, чтобы сбежать из страны. Данной теме посвящен материал, появившийся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет «Русская весна», согласно информации, опубликованной в Telegram, Порошенко не хочет покидать Украину, так как опасается за судьбу своих активов, расположенных на ее территории. При этом бывший глава государства готов эмигрировать, если возникнет угроза ареста. Утверждается, что в окружении Петра Порошенко в настоящий момент рассматривают два предлога для его бегства – необходимость прохождения лечения за границей и выезд из-за политических преследований.

Предполагается, что в случае необходимости экс-президент намерен переехать в Великобританию.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине предрекли России катастрофические последствия из-за обвала нефтяных цен.