Украина обсуждает рукопожатие Зеленского и Порошенко

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5 марта 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress/ Danil Shamkin

Рукопожатие Зеленского и Порошенко вызвало резонанс. Видео появилось в социальных сетях. На Украине тут же началось бурное обсуждение.

Бывший и нынешний президенты Украины обменялись рукопопожатием накануне. Зеленский был в Верховной Раде. Там же было объявлено об отставке Гончарука с поста премьер-министра Украины.

Это заседание стало скандальным еще до его начала. Пару дней назад в СМИ просочилась повестка. Выяснилось, что в среду в Верховной Раде произойдут знаковые события. Среди них были названы грядущие отставки.

Информационная среда прошла под знаком отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Уже на следующий день основной ажиотаж спал. Теперь обсуждают отголоски эха скандального заседания украинского парламента. Одним из них и стало рукопожатие, которым обменялись Зеленский и Порошенко.

Фоном для этого скандала стало уголовное преследование бывшего президента Украины. Сейчас Порошенко ходит на допросы в госбюро расследований.

«Спасибо, что уже весна, а я ещё тут!» — комментируют снимок рукопожатия украинские журналисты, намекая на то, что одним из поводов этого заседания парламента, как раз, и стал этот факт: «уже весна, а посадок еще нет».