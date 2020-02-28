СМИ: Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

//Политика 13+

28 февраля 2020, 23:05 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Украины Владимир Зеленский, фото: kremlin pool/globallookpress.com

Президент украинского государства Владимир Зеленский потребовал созвать Верховную раду на внеочередное пленарное заседание. Данное распоряжение уже подписал председатель парламента.

"Заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва", - цитируют распоряжение главы Незалежной украинские СМИ.

При этом не уточняется, по какому вопросу планируется провести заседание. Однако некоторые СМИ не исключают, что этот шаг связан с намерением Зеленского отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Ранее "Аргументы недели" сообщали, что Герой России, генерал-майор Сергей Липовой убежден: лидеру Украины Владимиру Зеленскому определенно следует подумать о сохранении западных областей в составе страны.