СМИ: Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент украинского государства Владимир Зеленский потребовал созвать Верховную раду на внеочередное пленарное заседание. Данное распоряжение уже подписал председатель парламента.
"Заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва", - цитируют распоряжение главы Незалежной украинские СМИ.
При этом не уточняется, по какому вопросу планируется провести заседание. Однако некоторые СМИ не исключают, что этот шаг связан с намерением Зеленского отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
Ранее "Аргументы недели" сообщали, что Герой России, генерал-майор Сергей Липовой убежден: лидеру Украины Владимиру Зеленскому определенно следует подумать о сохранении западных областей в составе страны.