Российский генерал призвал Зеленского подумать о сохранении западных областей Украины

Ранее сегодня украинский президент в рамках форума Age of Crimea Forum 2020 сообщил, что возвращение Крыма – это неотъемлемая часть национальной идеи Украины. Он также заметил, что полуостров не может являться ценой мира в Донбассе.

Сергей Липовой заметил, что главе Украины следует думать не о возврате Крыма, а о сохранении в составе своей страны западных областей, где в настоящий момент очень сильны сепаратистские настроения. Генерал также уверен, что украинская сторона не сможет воевать за свои земли.