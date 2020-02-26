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Российский генерал призвал Зеленского подумать о сохранении западных областей Украины

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Российский генерал призвал Зеленского подумать о сохранении западных областей Украины
президент Украины Владимир Зеленский, Zygimantas gedvila via www.imago/www.imago-images.de
Председатель президиума "Офицеров России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой убежден, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому следует подумать о сохранении западных областей в составе страны.
 
Ранее сегодня украинский президент в рамках форума Age of Crimea Forum 2020 сообщил, что возвращение Крыма – это неотъемлемая часть национальной идеи Украины. Он также заметил, что полуостров не может являться ценой мира в Донбассе.
 
Сергей Липовой заметил, что главе Украины следует думать не о возврате Крыма, а о сохранении в составе своей страны западных областей, где в настоящий момент очень сильны сепаратистские настроения. Генерал также уверен, что украинская сторона не сможет воевать за свои земли.
ЕТ

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