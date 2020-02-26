//В мире 13+

26 февраля 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский, фото из соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский провозгласил «возвращение» Крыма частью национальной идеи Украины. Выступая на форуме Age of Crimea 2020 Зеленский начал «с простых очевидных вещей».

«Неделя состоит из семи дней. Планета Земля круглая, а Крым — это Украина... Возвращение Крыма — неотъемлемая часть украинской национальной идеи», — цитирует украинского президента RT.

В августе 2019 года Зеленский заявлял, что Украина занимает жёсткую позицию по «возвращению» Крыма.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Большинство крымчан и жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Украина решение референдума не принимает до сих пор.

Президент России Владимир Путин заявлял, что референдум в Крыму был проведён в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций (ООН).

Президент США Дональд Трамп подписал документ о продлении на год санкций в отношении России, введенные после того, как в Крыму в марте 2014 года состоялся референдум и республика стала российским субъектом.