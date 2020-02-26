Дональд Трамп продлил на год антироссийские санкции

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26 февраля 2020, 06:35 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, фото: White House, globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп подписал документ о продлении на год санкций в отношении России, введенные после того, как в Крыму в марте 2014 года состоялся референдум и республика стала российским субъектом.

Глава Белого дома направил в Конгресс соответствующее уведомление. В заявлении американского президента указано, что "... политика правительства РФ, включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

Впервые санкции в отношении России из-за Украины 6 марта 2014 года ввел Указом 13660 тогдашний президент США Барак Обама, еще до референдума в Крыму. Позже Белый дом вводил еще санкции, касающиеся физических и юридических лиц Российской Федерации.

В Крыму в марте 2014 года, после февральского госпереворота на Украине, состоялся референдум, на котором большинство избирателей Республики Крым и Севастополя проголосовали за вхождение в состав РФ.

Украина выбор крымчан до сих пор не признает.

Секретарь CНБУ Алексей Данилов, напомним, ранее сделал скандальное признание. Он заявил, что ему не нравится само слово "Донбасс".