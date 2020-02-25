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Глава украинского совбеза признался, что он не переваривает даже само слово Донбасс

, 17:25 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Глава украинского совбеза признался, что он не переваривает даже само слово Донбасс
Донецк на фото автора

Секретарь украинского совета нацбеза Алексей Данилов сделал скандальное признание. Он заявил, что ему не нравится само слово «Донбасс». Украинские СМИ растиражировали слова Данилова.

Данилов недолюбливает Донбасс из-за излишней заиделогизированности самого слова, как он считает.

«Мне очень не нравится слово Донбасс», — признался секретарь украинского совбеза: «Когда люди употребляют исторические названия регионов, например, Донбасс или Галичина, они подсознательно отделяют их от Украины. И этим приемом активно пользуется Россия, делая слово «Донбасс» элементом гибридной войны».

Заявление Данилова выглядит странным. Донбасс — это обозначение территории. Отказаться от него — это попахивает философией Эллочки Людоедки из «12 стульев». В культурном обществе расширение словарного запаса является признаком разума.

На Украине для обозначения Донбасса используют аббревиатуру ОРДЛО. Это обозначение содержит неприятный оттенок. И это уже действительно попахивает идеологизацией.

Это заявление вполне в духе нынешней политики официального Киева, который хочет залить Донбасс кровью. Некоторое время назад на позициях ВСУ появились инструкторы из Франции и Германии.

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