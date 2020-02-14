Все новости >>

//Общество 13+

На позиции ВСУ зашли инструкторы Франции и Германии

, 15:43 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

На позиции ВСУ зашли инструкторы Франции и Германии
саммит "нормандской четверки" на скриншоте видео прямой трансляции

Пятничный обстрел окраин Донецка был «разведкой боем». Об этом корреспонденту АН сообщил источник, знакомый с ситуацией. Украинская армия обрушила пулеметный и минометный огонь на донецкую Старомихайловку. Таков был приказ военных специалистов из Франции и Германии, которые на днях прибыли на передовую. Эти две страны являются участницами "нормандского формата".

Иностранные инструкторы на передовую в окрестностях Донецка зашли некоторое время назад. Как стало известно корреспонденту АН, это военные специалисты из Германии и Франции. Их численность обозначена в районе роты.

На передовой западные инструкторы работали в первые годы войны. Теперь они находятся преимущественно в тылу. Цель нынешнего командирования немцев и французов на украинские позиции не известна. По некоторым данным, военные специалисты туда прибыли для срыва саммита "нормандской четверки".

В пятницу окраины Донецка были обстреляны с подконтрольной официальному Киеву стороны. По донецкому селу Старомихайловка работали украинские БМП-1 и БМП-2. Кроме того, зафиксирован прилет пяти мин калибром 82 миллиметра. В зоне поражения оказались жилые дома, школа. Одна из мин разорвалась на стадионе школы.

Этот обстрел произошел по приказу западных инструкторов, зашедших накануне на позиции украинской армии. Предположительной целью этой провокации стала «разведка боем». Так делается для того, чтобы вычислить огневые точки противоборствующей стороны.

В апреле ожидается следующая встреча саммита «нормандской четверки». Пятничная провокация может предварять эскалацию конфликта в преддверие встречи лидеров России, Франции, Германии и Украины. Тем более, что на украинские позиции зашли инструкторы именно из Франции и Германии.

Ранее уже появлялась информация о попытках срыва предстоящего саммита.

//картина дня

В мире

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине во время «нападения России»

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине во время «нападения России»

Соединенные Штаты, выступившие гарантами безопасности Украины по Будапештскому меморандуму, обманули Украину. Такое заявление сделал некоторое время назад Александр Турчинов, киевский политик.

В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии. Она напомнила Тбилиси о преступлениях, совершенных при Саакашвили.

В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Бывшего футболиста Александра Кержакова могут лишить возможности управлять автомобилем из-за миллионных долгов по алиментам. Кержаков не может решить вопрос по алиментам…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущие программы «Давай поженимся» оценили сюрприз 39-летней невесты, которая приготовила для жениха танец с Пуделем. Отмечается, что Роза Сябитова и Василиса…

Ангелина Вовк перед днем святого Валентина побывала в Грибоедовском ЗАГСе Москвы вместе со своим возлюбленным Михаилом Куницыным. Сердце 77-летней Вовк трепетало. Подали…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Северной Осетии подозреваемый в убийстве жены бывший прокурор Игорь Чельдиев написал явку с повинной после обнаружения на участке около его дома тела Ирины Боженко…

//новости ан

Телеведущая и блогер Алёна Водонавева серьёзно рассердила россиян своим высказыванием о рождаемости в стране и помощи семьям, в частности о маткапитале. Бывшую звезду…