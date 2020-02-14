На позиции ВСУ зашли инструкторы Франции и Германии

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14 февраля 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

саммит "нормандской четверки" на скриншоте видео прямой трансляции

Пятничный обстрел окраин Донецка был «разведкой боем». Об этом корреспонденту АН сообщил источник, знакомый с ситуацией. Украинская армия обрушила пулеметный и минометный огонь на донецкую Старомихайловку. Таков был приказ военных специалистов из Франции и Германии, которые на днях прибыли на передовую. Эти две страны являются участницами "нормандского формата".



Иностранные инструкторы на передовую в окрестностях Донецка зашли некоторое время назад. Как стало известно корреспонденту АН, это военные специалисты из Германии и Франции. Их численность обозначена в районе роты.

На передовой западные инструкторы работали в первые годы войны. Теперь они находятся преимущественно в тылу. Цель нынешнего командирования немцев и французов на украинские позиции не известна. По некоторым данным, военные специалисты туда прибыли для срыва саммита "нормандской четверки".

В пятницу окраины Донецка были обстреляны с подконтрольной официальному Киеву стороны. По донецкому селу Старомихайловка работали украинские БМП-1 и БМП-2. Кроме того, зафиксирован прилет пяти мин калибром 82 миллиметра. В зоне поражения оказались жилые дома, школа. Одна из мин разорвалась на стадионе школы.

Этот обстрел произошел по приказу западных инструкторов, зашедших накануне на позиции украинской армии. Предположительной целью этой провокации стала «разведка боем». Так делается для того, чтобы вычислить огневые точки противоборствующей стороны.

В апреле ожидается следующая встреча саммита «нормандской четверки». Пятничная провокация может предварять эскалацию конфликта в преддверие встречи лидеров России, Франции, Германии и Украины. Тем более, что на украинские позиции зашли инструкторы именно из Франции и Германии.

Ранее уже появлялась информация о попытках срыва предстоящего саммита.