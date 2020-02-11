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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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МИД: "нормандский саммит" в апреле находится под угрозой срыва

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

МИД:
МИД, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил об угрозе срыва встречи в "нормандском формате" в апреле текущего года. Согласно последней информации, это может произойти из-за действий Киева.
 
Руденко уточнил, что заявления властей Украины и степень выполнения ими "Парижского пакета" договоренностей в сфере урегулирования украинского кризиса ставят возможность проведения переговоров в "нормандском формате" под вопрос.
 
В МИД РФ напомнили, что в декабре прошлого года Киев, Донецк и Луганск обязались: развести силы на трех новых участках линии соприкосновения; открыть дополнительные пункты пропуска; продвинуться в процессе разминирования; обменяться удерживаемыми лицами; закрепить "формулу Штайнмайера" в украинском законодательстве; согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса с целью обеспечения его действия на постоянной основе.
 
Андрей Руденко подчеркнул, что к настоящему моменту из вышеуказанного списка состоялся лишь обмен удерживаемыми лицами.
 
ЕТ

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