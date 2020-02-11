Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил об угрозе срыва встречи в "нормандском формате" в апреле текущего года. Согласно последней информации, это может произойти из-за действий Киева.

В МИД РФ напомнили, что в декабре прошлого года Киев, Донецк и Луганск обязались: развести силы на трех новых участках линии соприкосновения; открыть дополнительные пункты пропуска; продвинуться в процессе разминирования; обменяться удерживаемыми лицами; закрепить "формулу Штайнмайера" в украинском законодательстве; согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса с целью обеспечения его действия на постоянной основе.

Андрей Руденко подчеркнул, что к настоящему моменту из вышеуказанного списка состоялся лишь обмен удерживаемыми лицами.