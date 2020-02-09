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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Зеленский рассчитывает на встречу в "нормандском формате" в Берлине

, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский рассчитывает на встречу в
Глава Украины Владимир Зеленский, фото: kremlin pool/globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что встреча лидеров "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца, как это было запланировано в ходе декабрьской встречи в Париже.

Об этом он заявил после встречи с Папой Римским Франциском. Украинский политик рассказал, что он просил Папу помочь с освобождением украинцев, арестованных или взятых в плен в Донбассе, Крыму или РФ.

"За два месяца после "нормандии" в Париже и, надеюсь, за два перед такой же встречей в Берлине", - написал президент украинского государства на своих официальных страницах в социальных сетях сетях.

Ранее "Аргументы недели" сообщали, что, по словам президента Украины, Папа Римский Франциск в ходе прошедших накануне в Апостольском дворце в Ватикане переговоров назвал его "президентом мира".

АС

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